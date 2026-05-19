Breitling rilancia il Chronomat l’orologio simbolo degli anni Novanta pronto ora a conquistare una nuova generazione
Breitling ha presentato una nuova versione del Chronomat, orologio iconico degli anni Novanta, che ora viene aggiornato per un pubblico più giovane. Il modello si distingue per il suo design riconoscibile anche a distanza di dieci metri, grazie a elementi specifici del quadrante e alla cassa. La casa produttrice ha deciso di mantenere alcuni dettagli storici, mentre introduce novità nel movimento e nelle finiture. L’obiettivo è far rivivere l’immagine del modello attraverso un prodotto che combina tradizione e innovazione.
Il Chronomat di Breitling è un orologio abbastanza unico: riconoscibile da dieci metri grazie ai cavalieri sulla lunetta e al bracciale Rouleaux, ma abbastanza flessibile da sopravvivere agli anni Ottanta, ai Novanta pieni di cronografi oversize, al revival neo-vintage e adesso anche all’epoca degli sportivi integrati. La sua storia inizia nel 1983, nel pieno della crisi del quarzo, quando Ernest Schneider sviluppa insieme alle Frecce Tricolori un cronografo meccanico capace di resistere alle condizioni estreme della cabina di pilotaggio. L’idea è semplice: creare un orologio tecnico che non sembri esclusivamente tecnico. Un oggetto sportivo, ma elegante abbastanza da funzionare anche fuori da una base aerea. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Breitling Chronomat GMT Giannis Antetokounmpo A32398A11L1A1 Breitling Watch Review
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