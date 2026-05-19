Breitling rilancia il Chronomat l’orologio simbolo degli anni Novanta pronto ora a conquistare una nuova generazione

Breitling ha presentato una nuova versione del Chronomat, orologio iconico degli anni Novanta, che ora viene aggiornato per un pubblico più giovane. Il modello si distingue per il suo design riconoscibile anche a distanza di dieci metri, grazie a elementi specifici del quadrante e alla cassa. La casa produttrice ha deciso di mantenere alcuni dettagli storici, mentre introduce novità nel movimento e nelle finiture. L’obiettivo è far rivivere l’immagine del modello attraverso un prodotto che combina tradizione e innovazione.

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