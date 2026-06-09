Tra le 23:00 dell’8 giugno e le 1:00 del 9 giugno sono state registrate 15 scosse di terremoto sull’Appennino parmense, con magnitudo tra 2 e 2,5. Le scosse si sono concentrate in poco più di 40 minuti e sono state avvertite in diverse zone della provincia. Non sono state segnalate danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione e hanno invitato alla cautela.

Parma, 9 giugno 2026 – Sciame sismico in provincia di Parma. Tra la tarda serata dell’8 giugno e le prime ore del 9 giugno si sono verificate ben 15 scosse di terremoto comprese tra magnitudo 2 e magnitudo 2.7, nella zona di Bedonia e Tornolo. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Bedonia e Tornolo sono due comuni dell'Appennino Parmense, situati nell'Alta Val Taro in Emilia-Romagna, quasi al confine con la Liguria. Sciame sismico nella val di Taro nella serata tra l'8 e il 9 giugno Le scosse di terremoto sono cominciate alle 22.49 dell’8 giugno, mentre l’ultima è stata registrata a mezzanotte e 31 minuti del 9 giugno. La più elevata è stata quella di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto sull’Appennino parmense: 15 scosse in poco più di 40 minuti

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Calabria - Terremoto, nessun danno dopo la forte scossa: proseguono i controlli sul territorio

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