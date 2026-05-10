Nelle ultime due giornate, l’area dell’Appennino Centrale ha registrato numerose scosse di terremoto, coinvolgendo le regioni dell’Umbria e delle Marche. Secondo i dati dell’Ingv, l’attività sismica si è concentrata principalmente in questa zona, con decine di eventi sismici di diversa intensità. La sequenza continua a essere monitorata, senza segnalazioni di danni o feriti al momento.

Uno sciame sismico ha investito il Centro Italia, per la precisione nell’area dell’Appennino Centrale: nel giro di 48 ore i sensori dell’Ingv hanno registrato una serie di eventi sismici, tutti di magnitudo bassa o bassissima, localizzati principalmente nel distretto sismico di Norcia, dei Monti Sibillini e dell’Alta Valle del Tevere. L’intensità delle scosse non desta allarme, ma ciò che sorprende è il numero e la frequenza. La magnitudo minima è stata di 0.1, mentre la massima è stata di 2 gradi. Serie di terremoti in Centro Italia Terremoto in Centro Italia, le scosse del 10 maggio Sismi in Centro Italia, le scosse del 9 maggio Serie di terremoti in Centro Italia Le attività sismiche in corso in Centro Italia vengono definite dai sismologi come “scosse strumentali“.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciame sismico in Appennino Centrale, decine di scosse di terremoto in due giorni fra Umbria e Marche

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