Lievi scosse di terremoto stamani nel foggiano e ieri in mare Magnitudo 2 o poco più
Stamattina nel territorio di San Giovanni Rotondo si sono verificati due terremoti, rispettivamente alle 8:44 e alle 11:17, con magnitudo di 2,1 e 2. Ieri alle 3:39, nel mare della costa garganica, si è registrato un sisma di magnitudo 2,7 con epicentro a circa undici chilometri da San Nicandro Garganico. Nessun danno segnalato.
Due scosse di magnitudo 2,1(alle 8,44) e 2 (alle 11,17) in territorio di San Giovanni Rotondo. Nel mare della provincia foggiana, costa garganica, il terremoto un po’ più forte registrato ieri alle 3,39 con epicentro a undici chilometri da San Nicandro Garganico: magnitudo 2,7. (immagine: tratta da emsc) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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