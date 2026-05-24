Lievi scosse di terremoto stamani nel foggiano e ieri in mare Magnitudo 2 o poco più

Notizia in breve

Stamattina nel territorio di San Giovanni Rotondo si sono verificati due terremoti, rispettivamente alle 8:44 e alle 11:17, con magnitudo di 2,1 e 2. Ieri alle 3:39, nel mare della costa garganica, si è registrato un sisma di magnitudo 2,7 con epicentro a circa undici chilometri da San Nicandro Garganico. Nessun danno segnalato.