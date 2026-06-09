Tennis la meglio gioventù al torneo internazionale
Il 43esimo torneo internazionale di tennis Under 12 si terrà dal 13 al 20 giugno a Porto San Giorgio. L’evento si svolgerà sui campi del Circolo Tennis ’Cococcioni’ e dello Zeta Club. La competizione vedrà in campo giovani giocatori provenienti da diverse nazioni, coinvolgendo la categoria Under 12.
Porto San Giorgio si prepara ad ospitare il 43esimo torneo internazionale di Tennis Under 12, in programma dal 13 al 20 giugno sui campi del Circolo Tennis ’Cococcioni’ e dello Zeta Club. Saranno 112 i giovani atleti in gara, provenienti da venti nazioni, per uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e consolidati della città. La manifestazione è stata presentata questa mattina presso il circolo cittadino alla presenza dei rappresentanti istituzionali, della Federazione Italiana Tennis e Padel e degli organizzatori. Il torneo conferma ancora una volta il ruolo di Porto San Giorgio nel panorama del tennis giovanile internazionale, richiamando ogni anno giovani promesse provenienti da diversi Paesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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