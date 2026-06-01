Cobolli ha eliminato Svajda negli ottavi di finale a Parigi e si è qualificato per i quarti di finale del torneo. Il tennista azzurro ha vinto con un punteggio netto, dimostrando grande solidità sui campi in terra rossa. La partita ha visto Cobolli dominare l’avversario senza lasciargli molte possibilità di reazione, portando avanti la bandiera italiana nel prestigioso torneo del Roland Garros.

Cobolli senza freni tinge d’azzurro la terra rossa del Bois de Boulogne. Avevamo accennato appena ieri alla gloriosa spedizione dei nostri “ tre moschettieri ” – oltre a Flavio, vittorioso oggi, anche Berrettini (in campo) e Arnaldi (alla prova tra breve) – partiti alla corte di Francia con lo spirito indomito di chi vuole conquistare Parigi. Oggi, quella suggestione diventa una splendida realtà di fatto: Flavio Cobolli piega lo statunitense Zachary Svajda dopo una maratona di oltre tre ore e artiglia un pass storico per i quarti di finale del Roland Garros. Roland Garros, Cobolli ai quarti di finale. Una vittoria, quella del giovane cavaliere Flavio, che profuma di un’autentica, seppur sportiva, vendetta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La meglio gioventù del tennis azzurro, Cobolli fa più del suo, annienta Svajda e vola ai quarti: e vendica l’onore azzurro a Parigi

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