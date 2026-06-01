Jodar Mensik Fonseca | al Roland Garros si scatena la meglio gioventù

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roland Garros, tre giocatori under 21 sono arrivati ai quarti di finale, una prima volta in 32 anni. Si tratta di Jodar, Mensik e Fonseca, che hanno superato avversari di livello e centrato il traguardo più prestigioso del torneo. La loro presenza tra i migliori otto si distingue come una novità nel torneo parigino, segnando un record di giovani promesse in questa fase. Nessun dettaglio sui risultati specifici o sulle partite disputate.

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I ragazzini terribili sono arrivati. Rafael Jodar, Jakub Mensik e Joao Fonseca: sono tre gli under 21 qualificati ai quarti di finale del Roland Garros. Nello Slam parigino non accadeva da ben 32 anni di avere tre tennisti così giovani tra i migliori otto del torneo. Era il 1994 e ai quarti arrivarono Hendrik Dreekmann, tedesco di 19 anni e 4 mesi, l’ucraino Andrei Medvedev (19 anni e 9 mesi) e lo spagnolo Alberto Berasategui (20 anni e 11 mesi), con quest’ultimo che poi arrivò fino alla finale, persa contro il campione in carica Sergi Bruguera.  Del piccolo (mica tanto, è alto un metro e 91) fenomeno di Leganés ormai nemmeno ci si impressiona più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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