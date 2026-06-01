A Roland Garros, tre giocatori under 21 sono arrivati ai quarti di finale, una prima volta in 32 anni. Si tratta di Jodar, Mensik e Fonseca, che hanno superato avversari di livello e centrato il traguardo più prestigioso del torneo. La loro presenza tra i migliori otto si distingue come una novità nel torneo parigino, segnando un record di giovani promesse in questa fase. Nessun dettaglio sui risultati specifici o sulle partite disputate.

I ragazzini terribili sono arrivati. Rafael Jodar, Jakub Mensik e Joao Fonseca: sono tre gli under 21 qualificati ai quarti di finale del Roland Garros. Nello Slam parigino non accadeva da ben 32 anni di avere tre tennisti così giovani tra i migliori otto del torneo. Era il 1994 e ai quarti arrivarono Hendrik Dreekmann, tedesco di 19 anni e 4 mesi, l’ucraino Andrei Medvedev (19 anni e 9 mesi) e lo spagnolo Alberto Berasategui (20 anni e 11 mesi), con quest’ultimo che poi arrivò fino alla finale, persa contro il campione in carica Sergi Bruguera. Del piccolo (mica tanto, è alto un metro e 91) fenomeno di Leganés ormai nemmeno ci si impressiona più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Gazzetta.it - Jodar, Mensik, Fonseca: al Roland Garros si scatena la meglio gioventù

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JÓDAR Y FONSECA AVANZAN EN ROLAND GARROS - HABLEMOS DE TENIS EN VIVO EN BATENNIS

Notizie e thread social correlati

Fonseca, Mensik e Jodar: la nuova generazione brilla al Roland Garros e insidia il duopolio Sinner-AlcarazAl Roland Garros 2026, i giovani talenti Fonseca, Mensik e Jodar si sono distinti, mettendo in discussione il dominio di Sinner e Alcaraz.

Roland Garros 2026, Jodar e Mensik ai quarti in cinque set. Fonseca elimina Ruud, Zverev sul vellutoNel tabellone di singolare maschile di Roland Garros 2026, i quarti di finale si disputeranno tra Jakub Mensik e Joao Fonseca, e Rafael Jodar e...

Temi più discussi: Chi vincerà Roland Garros? Attenti a quei tre...; Roland Garros 2026, Jodar e Mensik ai quarti in cinque set. Fonseca elimina Ruud, Zverev sul velluto; Roland Garros 2026: Zverev ai quarti con Jodar, avanti anche Mensik e Fonseca; Fonseca elimina pure Ruud dopo aver estromesso Djokovic.

Fonseca, Mensik e Jodar: la nuova generazione brilla al Roland Garros e insidia il duopolio Sinner-Alcaraz - x.com

Quarterfinali del Roland Garros: Jakub Mensik vs Joao Fonseca reddit

Fonseca, Mensik e Jodar: la nuova generazione brilla al Roland Garros e insidia il duopolio Sinner-AlcarazIl Roland Garros 2026 potrebbe essere ricordato come il torneo che ha certificato l'inizio di una nuova fase del tennis mondiale. Non perché abbia ... oasport.it

Roland Garros: al Carnevale di Fonseca Ruud non si diverte, Joao passa in quattro set e nei quarti trova MensikLa parte bassa del tabellone si allinea ai quarti di finale con due match super: Zverev – Jodar e Mensik – Fonseca. Domenica Il giovane sudamericano ha offerto un saggio dei suoi strepitosi ... ubitennis.com