Carburanti il prezzo del gasolio torna sopra i 2 euro | come prima del taglio delle accise

Il prezzo del gasolio supera nuovamente i 2 euro al litro, tornando ai livelli precedenti al taglio delle accise. Nonostante la riduzione fiscale adottata dal governo la settimana precedente, il prezzo alla pompa non è diminuito, anzi si è riacceso con il rialzo del prezzo del petrolio. La variazione si è verificata in un breve periodo di tempo, ridimensionando l'effetto della misura fiscale.

Il taglio delle accise non basta più a contenere i prezzi alla pompa. Il nuovo rialzo del petrolio ha riassorbito rapidamente lo sconto fiscale varato dal governo la settimana prima del referendum sulla giustizia. Per il terzo giorno consecutivo i listini sono in aumento in tutta Italia. Il gasolio ha già superato i due euro al litro, tornando ai livelli di due settimane fa, prima del decreto carburanti, mentre la benzina si avvicina di nuovo alla soglia di 1,75 euro nel self service e la supera ampiamente in autostrada. L’intervento temporaneo – la sforbiciata vale solo fino all’8 aprile – mostra insomma le corde, mentre Chigi e il Mef devono decidere come intervenire dopo Pasqua visto che senza rinnovo i prezzi salirebbero di 24,4 cent al litro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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