Il taglio delle accise già superato il diesel torna sopra i 2 euro al litro

Dopo la fine del taglio delle accise, i prezzi del diesel sono tornati a superare i 2 euro al litro. Nel frattempo, il prezzo del petrolio continua a salire, anche nei giorni in cui si registra una stabilità, portando a un aumento costante dei costi dei carburanti.

Il taglio delle accise è già superato. Il diesel torna sopra i 2 euro al litro, il petrolio cresce e anche quando non lo fa (come lunedì) i prezzi salgono lo stesso. Così il taglio introdotto dal governo il 19 marzo è già vanificato dai nuovi aumenti. Il Mimit ha comunicato i prezzi medi di ieri: 1,736 euro al litro per la benzina e 2,021 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade, in modalità self, siamo a 1,796 euro al litro per la benzina e 2,080 per il gasolio. Confrontando questi prezzi con quelli del 18 marzo, subito prima del taglio delle accise, vediamo quanto l’intervento da oltre mezzo miliardo sia stato poco fruttuoso. Benzina e gasolio dovrebbero costare 24,4 centesimi in meno, ma l a riduzione è di soli 8 centesimi per il gasolio e 13 per la benzina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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