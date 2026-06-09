Superenalotto | nessun 6 nè 5+1 Centrati sei 5 da oltre 26mila euro Prossimo jackpot 177 milioni e 500mila
Nessun 6 né 5+1 sono stati centrati nel concorso di oggi del Superenalotto. Sono stati invece vinti sei 5, ognuno con una vincita di 26.057,18 euro. Il jackpot per il prossimo concorso è stimato a 177 milioni e 500 mila euro.
ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi, 9 giugno 2026: 18-36-47-55-73-80. Numero Jolly: 90. Numero Superstar: 54. Nessun “6” né “5+1” realizzati. Sono stati invece centrati sei 5 che vincono 26.057,18 euro a testa. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 177.500.000 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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