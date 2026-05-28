Nessun giocatore ha centrato il 6 o il 5+1 nel concorso SuperEnalotto di oggi, 28 maggio 2026. La combinazione vincente è stata 22-33-36-74-78-86. Il prossimo jackpot in palio sarà di 171 milioni e 500 mila euro.

ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto di oggi, 28 maggio 2026: 22-33-36-74-78-86. Numero Jolly: 81. Numero Superstar: 34. Nessun “6” né “5+1” realizzati. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 171.500.000 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6, né 5+1. Prossimo jackpot 171 milioni e 500mila euro

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