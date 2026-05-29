Nessun biglietto ha centrato il 6 o il 5+1 al concorso di oggi, 29 maggio 2026, del Superenalotto. Il jackpot si attesta ora a 172 milioni e 500 mila euro. La prossima estrazione promette una cifra record, dato che non sono stati vinti grandi premi. I numeri estratti non hanno portato vincite di primo o secondo livello. La raccolta totale continua a crescere con l’assenza di vincitori importanti.

ROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi, 29 maggio 2026, del Superenalotto. Ed il jackpot continua a salire in maniera vertiginosa. Per il prossimo concorso, quello di domani 30 maggio, a disposizione dei punti 6 ci sarà un montepremi di 172 milioni e 500mila di euro. Si tratta del montepremi più alto al mondo in questo momento, superiore a qualsiasi altro concorso in tutto il mondo. Questa la combinazione vincente di stasera: 9, 42, 44, 46, 85, 90 numero Jolly 56 e numero SuperStar 20. Dieci punti ‘5’ hanno totalizzato una quota unitaria di 14.650,92 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6, nè 5+1. Prossimo jackpot da favola: 172 milioni e 500mila euro

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/01/2026

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