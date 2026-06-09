Storie senza tempo cinque Comuni in rete per valorizzare i tesori archeologici della Pianura

Cinque Comuni della media pianura lombarda hanno avviato l'edizione 2026 di “Storie senza tempo”, un circuito culturale e turistico. La manifestazione parte da Fornovo San Giovanni e mira a mettere in rete i tesori archeologici della zona, coinvolgendo le comunità locali e promuovendo il patrimonio storico attraverso eventi e iniziative. La collaborazione tra i Comuni si concentra sulla valorizzazione e sulla diffusione delle testimonianze archeologiche presenti nel territorio.

Parte da Fornovo San Giovanni l’ edizione 2026 di “ Storie senza tempo ”, il circuito culturale e turistico che mette in rete cinque Comuni della media pianura lombarda per valorizzare il patrimonio archeologico del territorio. Si tratta della seconda edizione del progetto, dopo una prima esperienza avviata lo scorso anno a metà percorso per ragioni tecniche legate al bando regionale. La rassegna è coordinata dall’associazione Pianura da Scoprire e sostenuta da Regione Lombardia attraverso il bando Lombardia Style 2026 e accompagnerà il pubblico da giugno a ottobre con eventi diffusi tra storia, spettacoli, visite guidate, laboratori ed enogastronomia. L’iniziativa si inserisce nel lavoro di rete che coinvolge enti locali e territori della media pianura lombarda, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio archeologico diffuso e spesso poco conosciuto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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