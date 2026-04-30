Frosinone accordo Comune–Soprintendenza per valorizzare i siti archeologici

Da frosinonetoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone è stato firmato un accordo tra il Comune e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina. L’intesa mira a valorizzare in modo coordinato i siti archeologici e il patrimonio storico presenti nel territorio. La firma avviene in un momento di attenzione crescente verso la tutela e la promozione delle risorse culturali locali.

È stato firmato a Frosinone l’accordo tra il Comune e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con l’obiettivo di valorizzare in modo integrato il patrimonio storico e archeologico cittadino.L’intesa è stata sottoscritta dal sindaco Riccardo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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