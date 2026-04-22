Il Tavoliere centro-meridionale fa rete | patto tra comuni per valorizzare il brand dei Cinque Reali Siti

Questa mattina si è tenuto presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana un incontro tra diversi comuni del Tavoliere centro-meridionale. Durante l’evento è stato presentato e firmato il Documento programmatico del Tavolo Permanente della Cultura e del Turismo, un’iniziativa volta a promuovere il patrimonio dei Cinque Reali Siti. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori locali, con l’obiettivo di rafforzare la rete tra i territori coinvolti.

Si è svolto questa mattina, presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana in Piazza XX Settembre, l’incontro dedicato alla presentazione e sottoscrizione del Documento programmatico del Tavolo Permanente della Cultura e del Turismo del Tavoliere centro-meridionale, promosso nell’ambito del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Il "caso Fileni" al centro di un incontro tra il Comitato per la Valmarecchia e i Sindaci dell’Unione dei ComuniSi è svolto giovedì pomeriggio, presso il Comune di Novafeltria, un incontro tra il Comitato per la Valmarecchia e una rappresentanza dei Sindaci... Valorizzare la Via Francigena Sud. C’è l’accordo tra dodici ComuniSi lavora sulla valorizzazione della Via Francigena Sud, dove il Comune rafforza il ruolo strategico. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Cultura e territorio: con il progetto Ordona Fulgens i comuni dei 5 Reali siti fanno sistema; Ordona Fulgens, firmato il documento programmatico del Tavolo della Cultura. Il Tavoliere centro-meridionale fa rete: patto tra comuni per valorizzare il brand dei Cinque Reali SitiSi è svolto questa mattina, presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana in Piazza XX Settembre, l’incontro dedicato alla presentazione e sottoscrizione del Documento programmatico del Tavolo ... foggiatoday.it