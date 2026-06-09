Nella stazione di Bologna è stata installata una nuova sala di controllo e un pulsante per richiedere aiuto. Questi interventi sono stati realizzati per affrontare situazioni di disagio e difficoltà tra i viaggiatori. Sono stati destinati fondi specifici per attuare misure di carattere sociale volte a intercettare e gestire emergenze o situazioni di disagio. La nuova struttura mira a migliorare la risposta immediata a problemi che si verificano nell’area della stazione.

Bologna, 9 giugno 2026 – Interventi di carattere sociale per intercettare situazioni di disagio e di difficoltà, con fondi ad hoc. Estensione delle control room ad altre stazioni, dopo che l’esperimento di Brescello ha dato risultati. Controlli straordinari e ad alto impatto delle forze dell’ordine. “Ma manca un progetto strutturale di Fs sulla stazione”, dicono da Filt Cgil. Ieri, infatti, in Prefettura, si è tenuto l’incontro tra istituzioni, aziende e organizzazioni sindacali sulla sicurezza nelle aree ferroviarie a Bologna ed Emilia-Romagna. Al tavolo hanno partecipato prefetto, questore, Polfer, il sindaco Matteo Lepore, Regione, Gruppo Fsi, Fer e segreterie sindacali regionali di settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Stazione di Bologna, arriva la ‘control room’ e il pulsante per chiedere aiuto

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