Roma | Corbucci-Palmieri Pd control room Ama in continua evoluzione piu’ innovazione e risultati

A distanza di un anno e mezzo, Riccardo Corbucci e Giammarco Palmieri, rispettivamente presidenti del partito politico locale, hanno annunciato che la control room dell'azienda di raccolta dei rifiuti sta passando a una fase di rinnovamento. La direzione prevede l’introduzione di tecnologie più avanzate e un incremento delle performance complessive. L’obiettivo è migliorare la gestione dei servizi e aumentare l’efficienza operativa dell’azienda.

A distanza di un anno e mezzo, Riccardo Corbucci e Giammarco Palmieri, presidenti rispettivamente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e della Commissione Ambiente, hanno dichiarato: “Abbiamo voluto riportare la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Ambiente nella moderna control room digitale di Ama, per condividere con tutti i consiglieri e con i cittadini romani le importanti evoluzioni di questo sistema, oggi cuore strategico per il monitoraggio e il coordinamento in tempo reale dei servizi di igiene urbana”. Il Percorso di Trasformazione Digitale di Ama. “Il percorso di trasformazione digitale intrapreso da Ama in questi anni – aggiungono – è fondamentale per la città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Corbucci-Palmieri (Pd), control room Ama in continua evoluzione, piu’ innovazione e risultati Articoli correlati Roma: Angelucci-Palmieri (Pd), cabina regia per rilancio Termini gia’ visibili risultati concretiSi è svolta oggi, presso la Sala Franco Marini nella sede della Commissione Turismo, l’ottava convocazione della Cabina di Regia istituita con... Roma: Corbucci (Pd), 30 gennaio commissione su assunzioni e concorsi, servono piu’ risorseVenerdì 30 gennaio, “ho convocato una seduta della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica per discutere in dettaglio il tema...