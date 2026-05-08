Città sorvegliata speciale Attivate 31 telecamere e la nuova control room

Questa settimana sono state messe in funzione 31 nuove telecamere di videosorveglianza, tra cui 16 in aree strategiche della città. Contestualmente, è stata inaugurata una nuova control room dedicata al monitoraggio delle immagini. Le telecamere sono state installate per rafforzare il sistema di sorveglianza cittadina, che include anche la gestione delle riprese da parte degli operatori. L'intervento comprende anche la messa in funzione di sistemi di registrazione e analisi dei dati raccolti.

E’ cominciata questa settimana l’attivazione di 31 nuove telecamere di videosorveglianza, di cui 16 di contesto e 15 Targa System per la lettura delle targhe: si tratta della prima tranche degli 88 nuovi dispositivi di controllo del territorio e 21 lettori targa, di cui dodici installati insieme alle telecamere stesse e nove isolati, per un totale di 97 punti di osservazione collegati alla control room presso il corpo di polizia municipale di piazza Macelli. A questo pacchetto si aggiunge la sostituzione già effettuata di 38 telecamere già attive sul territorio con altri apparecchi dotati di lettori targa più moderni e performanti. Entro...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Città sorvegliata speciale. Attivate 31 telecamere e la nuova control roomAi nuovi 88 occhi elettronici si aggiunge la sostituzione di 38 apparecchi più vecchi e dotati di lettori targa. Il progetto sarà completato entro novembre. lanazione.it

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