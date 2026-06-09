Alle 10 di mattina si colloca il momento chiave nell’indagine sulla morte di Chiara Poggi. In quella fascia oraria, i cellulari di due persone coinvolte hanno squillato due volte, mentre Chiara non ha risposto. Il silenzio del suo telefono potrebbe indicare che era già stata uccisa, anche se non ci sono conferme definitive. La questione resta centrale nelle indagini, con i dettagli sui movimenti e le comunicazioni di quei momenti ancora sotto esame.

Garlasco (Pavia), 9 giugno 2026 – Quando muore Chiara Poggi? C’è un orario che potrebbe rappresentare lo spartiacque nella tragedia di Garlasco: le 10.47 del 13 agosto 2007 quando, per la seconda volta, Chiara non risponde a uno squillo del fidanzato Alberto Stasi. Il Nokia di Chiara Poggi viene esaminato dai tecnici informatici Daniele Occhetti e Roberto Porta nella perizia per il gup Stefano Vitelli per il primo processo a Stasi. Alle 9.45 (per la precisione alle 9.44’49’’) Alberto chiama con il suo cellulare quello di Chiara. È giusto un trillo per il ‘’buongiorno’’. Non c’è risposta. https:www.ilgiorno.itpaviacronacarevisione-processo-alberto-stasi-f15jq47c Le parole di Alberto. “Questa mattina - mette a verbale Stasi, ascoltato alle quattro del pomeriggio di quel lunedì agostano nella caserma dei carabinieri di Garlasco - attorno alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stasi-Sempio, cellulari a confronto. I due squilli del fidanzato e il silenzio di Chiara che forse era già stata uccisa

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