Pamela Genini profanato il cadavere nel cimitero di Strozza | la modella era stata uccisa lo scorso ottobre dall' ex fidanzato

Nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, è stato rinvenuto il cadavere di una donna, uccisa lo scorso ottobre dall’ex fidanzato. La scoperta ha portato alla luce un episodio di profanazione della tomba, che ha suscitato scalpore. La vittima, una modella, aveva già perso la vita in circostanze tragiche e ora si aggiunge questa ulteriore violazione.

Macabra scoperta nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Uccisa dall'uomo che diceva di amarla, Pamela Genini non ha trovato pace nemmeno nella bara bianca che ha accolto il suo corpo, massacrato con oltre 30 coltellate dal 52enne Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano. Il cadavere della 29enne — ora sotto sequestro dell'autorità giudiziaria — è stato profanato in modo disumano, la testa staccata dal corpo e portata via. La vicenda La macabra scoperta risale a lunedì scorso quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, paese della Valle Imagna, nel Bergamasco, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini, profanato il cadavere nel cimitero di Strozza: la modella era stata uccisa lo scorso ottobre dall'ex fidanzato Articoli correlati Leggi anche: Pamela Genini, corpo profanato e decapitato nel cimitero di Strozza Pamela Genini, scoperta shock: cadavere profanato e decapitato nel cimitero in provincia di BergamoBergamo, 26 marzo 2026 – Una terribile e scioccante notizia che arriva direttamente dal cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Contenuti utili per approfondire Pamela Genini Temi più discussi: Pamela Genini, profanato il cadavere nel cimitero di Strozza: la modella era stata uccisa lo scorso ottobre dall'ex fidanzato; Profanato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano; Dentro la Notizia: Daniela Ruggi: il reggiseno trovato accanto ai resti darà la svolta? Video. Scoperta choc a Strozza: profanato il cadavere di Pamela Genini, vittima di femminicidioProfanata la tomba di Pamela Genini: il corpo della giovane vittima di femminicidio ritrovato decapitato durante il trasferimento al loculo di famiglia a Strozza. notizie.it Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a MilanoIl corpo della 29enne vittima di femminicidio è stato profanato nel cimitero di Strozza. Indagini in corso per risalire ai responsabili. ilfattoquotidiano.it Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato e decapitato. Ora è sotto sequestro dell'autorità giudiziaria. La scoperta, anticipata nel corso del programma 'D - facebook.com facebook Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato — ora è sotto sequestro dell'autorità giudiziaria — e decapitato. I fatti anticipati nel corso del programma “Dent x.com