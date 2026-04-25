Alberto Stasi non c’era quando è stata uccisa Chiara Poggi Il caso Garlasco e quali indizi sono crollati | la revisione del processo e quanti soldi può chiedere

Il caso di Chiara Poggi si è riaperto dopo che il tribunale ha ordinato una revisione del processo contro Alberto Stasi, condannato per l’omicidio. Durante l’udienza, sono stati analizzati alcuni indizi che avevano portato alla condanna e che ora risultano contestati. Il procuratore di Pavia ha incontrato la procuratrice generale di Milano e l’avvocato generale per discutere delle nuove evidenze e delle possibili implicazioni legali.

Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha incontrato ieri la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni per quasi un’ora, insieme all’avvocato generale Lucilla Tontodonati,. L’incontro rappresenta il primo passo formale verso la possibile revisione del processo che ha visto Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Il fascicolo che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, è ormai vicino alla chiusura, con la notifica e il deposito previsti nelle prossime settimane. Nella ricostruzione fatta negli ultimi 12 mesi di indagini dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, gli inquirenti non avrebbero raccolto elementi che collocano Stasi sulla scena del crimine in quella mattina di quasi 19 anni fa.🔗 Leggi su Open.online Garlasco, la nuova svolta: Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto Notizie correlate Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea SempioLa procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi. Omicidio Chiara Poggi Garlasco: verso revisione processo per Stasi. Ma la Pg: “Scelta non facile, nè veloce”MILANO – Si va verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulle palline di carta trovate sul tavolo della cucina di casa Poggi; Garlasco in Tv, revisione per Stasi più vicina: Fuori dalla scena del crimine. Panicucci glaciale: Clamoroso errore giudiziario; Alberto Stasi non c'era quando è stata uccisa Chiara Poggi. Il caso Garlasco e gli indizi crollati: perché il processo è da rifare e quanti soldi può chiedere. «Alberto Stasi non ha ucciso Chiara Poggi». Impronte sulla bici e nella villetta, Dna e ora della morte: perché sarebbe innocente. Cosa rischia ora Andrea SempioLa procura di Pavia si muove per la revisione del processo che ha portato a condannare come responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi l'allora fidanzato, Alberto Stasi, ritenendo ... leggo.it «Alberto Stasi innocente, Andrea Sempio a processo»: indagini chiuse e colpi di scena in arrivo, i pm scoprono le carte. Ecco gli scenariIl conto alla rovescia è iniziato. La Procura di Pavia si prepara a chiudere, nelle prossime settimane, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi ... leggo.it Chi sono le persone che mediaticamente hanno investito di più sulla colpevolezza di Alberto Stasi e OVVIAMENTE continueranno a stare in TV anche quando Alberto Stasi sarà dichiarato INNOCENTE #cricchetta #Garlasco x.com Garlasco, su Alberto Stasi deciderà la pg Francesca Nanni: fu lei a chiedere la revisione per Beniamino Zuncheddu Procuratrice generale a Milano, ha ricoperto lo stesso ruolo in Sardegna: dopo la sua istanza, il pastore di Burcei venne assolto e fu annullata l - facebook.com facebook