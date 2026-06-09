Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione include diverse scelte per il pubblico, con alcune trasmissioni in prima visione e altre di approfondimento. La serata si presenta ricca di opzioni, senza un focus su un singolo genere, offrendo così un’ampia varietà di contenuti per diverse preferenze. La programmazione si svolge su più canali, con orari distribuiti nel corso della serata.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il matrimonio del mio migliore amico. Film - In onda alle 21:30. Quando il telefono della bella Julianne, single incallita, squilla, la donna non ha la minima idea della catastrofe che sta per incombere sulla sua vita. Dall'altro capo c'è Michael, il suo più caro amico, che le dà una grande notizia: si sposerà di lì a quattro giorni. Julianne ci resta quasi secca e, sorda ai saggi consigli del suo amico gay George, vola a Chicago con una missione ben precisa: impedire le nozze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — martedì 9 giugno 2026

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