Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 2 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 2 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Prodotto dalla 20th Century Fox, il titolo è ispirato all’antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Tuttavia, ogni altro aspetto della concezione robotica di Asimov è stato liberamente reinterpretato. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv martedì 2 giugno: Io, Robot

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