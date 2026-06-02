Stasera in televisione, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione include diverse proposte per diversi pubblici, senza preferenze specifiche. La scelta spazia tra produzioni italiane e internazionali, offrendo opzioni per chi cerca svago o aggiornamenti. La giornata si presenta con un palinsesto ricco e diversificato, senza eventi speciali o annunci di particolare rilievo.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum. Evento - In onda alle 21:20. Una grande celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità di primo piano, rappresentative del mondo della cultura, dell'arte, dello sport e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — martedì 2 giugno 2026

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