Restano in agitazione i 56 lavoratori del centro di distribuzione situato a Casa del Corto, frazione di Piancastagnaio, gestito dall’azienda Cesar spa. La proprietà ha annunciato la chiusura del sito entro il 31 maggio, mentre si attende l’assemblea dei dipendenti per discutere della situazione. Lo stato di agitazione prosegue senza interventi risolutivi finora.

Non si ferma lo stato di agitazione dei 56 dipendenti del centro di distribuzione ex Logimer- Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa ha deciso lo smantellanto del sito di Casa del Corto, frazione di Piancastagnaio, entro il 31 maggio. E’ confermata da parte delle forze sindacali a Cgil, Cisl e Uil l’assemblea dei lavoratori domani dalle 10 alle 12. Un’assemblea il cui tema verte sulle prossime iniziative di lotta, compreso il presidio davanti allo stabilimento nell’eventualità che l’azienda decida di svuotare i magazzini e l’arrivino i camion. Cosa già avvenuto nei giorni scorsi, quando però gli operai hanno impedito l’ingresso ai tir.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazione

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