Donald Trump ha affermato di essere lui a decidere, dopo aver dichiarato a Fox News che un accordo con l’Iran sarebbe stato concluso entro giovedì. Durante l’intervista, ha ribadito che le decisioni sulla politica estera sono di sua esclusiva. Nel corso del discorso, ha anche accusato alcuni membri del suo staff di agire contro di lui, affermando di inseguire “nemici” e “alleati”. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle trattative in corso.

Frenesie militari Chiamata lunedì al premier israeliano, e continue promesse di un «accordo imminente». Mai garantita «la fine delle guerre» Frenesie militari Chiamata lunedì al premier israeliano, e continue promesse di un «accordo imminente». Mai garantita «la fine delle guerre» Donald Trump aveva appena finito di parlare con Fox News per dire che un accordo con l’Iran era cosa da considerarsi fatta entro giovedì di questa settimana al più tardi, quando – domenica – è arrivata la notizia di attacchi iraniani in territorio israeliano. La sua voce non è stata particolarmente ascoltata neanche quando, poco dopo, ha imposto al governo israeliano di non reagire. «Sto per chiamare Bibi (Netanyahu, ndr) per dirgli di non lanciare una rappresaglia», ha detto il presidente Usa a Axios. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Cms.ilmanifesto.it - «Sono io che decido». Trump insegue «nemici» e alleati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Crosetto: Paura che Trump usi l'atomica Nessuno deve usarla

Notizie e thread social correlati

Zampolli: “Visto per l’America a Fedez? Non decido io ma a casa mia non è persona gradita”Un rappresentante di un artista ha commentato la possibilità di ottenere un visto per gli Stati Uniti, precisando che la decisione non spetta a lui.

Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: "Non condivido la scelta ma non decido io"

Temi più discussi: La finzione non ha questo potere. Su Amarga Navidad di Pedro Almodóvar.; Le finte partite Iva ci uccidono, la grande crisi dell’animazione; Zerocalcare e le polemiche su Due spicci: Problemi? Potevano contattarmi, io sono un alleato; Zerocalcare e le polemiche per Due spicci: Mai nessuna lamentela. E non sono io che pago i collaboratori.

Eh, un successone! Ci concedono di spendere i nostri soldi come dicono loro! Mi piacerebbe invitarla a pranzo fuori, paga lei, io trattengo il 30% della cifra e decido io cosa deve mangiare, sono certo che mi ringrazierà allo stesso modo, o no? x.com

Sarri scatenato, lancia una frecciata a Lotito: L’allenatore sono io, decido io come si giocaSarri non si trattiene in conferenza stampa dopo Lazio-Atalanta, parla anche di Lotito: Scusate, il presidente dice che il mercato lo fa lui e poi l’ho bloccato io? Maurizio Sarri è scatenato dopo ... fanpage.it

Frecciata di Sarri a Lotito: Maldini esterno? L'allenatore sono io e decido io dove giocaIntervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio contro l’Atalanta, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha risposto alle domande sul ruolo di Maldini, anche alla luce della telefonata ... tuttomercatoweb.com