Zampolli | Visto per l’America a Fedez? Non decido io ma a casa mia non è persona gradita

Un rappresentante di un artista ha commentato la possibilità di ottenere un visto per gli Stati Uniti, precisando che la decisione non spetta a lui. Ha aggiunto che, nella sua residenza, l’artista in questione non è considerata una persona ben accetta. La questione riguarda il permesso di ingresso negli Stati Uniti e le dinamiche di decisione legate ai visti.

(Adnkronos) – "Niente visto per gli Usa a Fedez? Se non glielo danno non è una cosa che dipende da me, di certo.. Negli Usa abbiamo un team, una unità che lavora per tutte le minacce agli Usa, ai suoi cittadini, attiva sulle minacce, sull'antisemitismo, su possibili attacchi terroristici e su minacce a singoli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sarri scatenato, lancia una frecciata a Lotito: “L’allenatore sono io, decido io come si gioca”Sarri non si trattiene in conferenza stampa dopo Lazio-Atalanta, parla anche di Lotito: "Scusate, il presidente dice che il mercato lo fa lui e poi...

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Temi più discussi: Paolo Zampolli, l’inviato speciale di Trump: Giuseppe Conte? L’ho invitato io. Ho visto anche Abodi e monsignor Paglia; Zampolli: Giuseppi è amico di Trump, con lui una piacevole colazione; Zampolli: Conte è amico mio e di Donald, mi ha detto di salutarlo. Schlein? Non so chi sia; Zampolli: Il pranzo con Conte? Siamo amici, Trump non c’entra nulla.

Zampolli: Visto per l'America a Fedez? Non decido io ma a casa mia non è persona graditaL'inviato speciale della Casa Bianca per le partnership globali e funzionario governativo, dopo la querela al rapper italiano che nel suo podcast, lo ha associato alla parola 'Killer' ... adnkronos.com

Chi è Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump per l’Italia finito al centro delle polemiche per l’incontro con Conte a RomaDai successi con le modelle alla diplomazia internazionale: chi è l'uomo di fiducia di Trump incaricato di gestire i dossier più delicati ... affaritaliani.it

Il pranzo romano con Paolo Zampolli riaccende i riflettori sulle acrobazie diplomatiche di Giuseppe Conte. Mentre Grillo rivendica il simbolo del M5S, l'ex premier gioca su più tavoli: dal pacifismo tattico all'apertura ai centristi, con l'obiettivo fisso di Palazzo Chi - facebook.com facebook

Consegna del silenzio al Nazareno: nessuno spende una parola in difesa di #Conte. I fedelissimi di #Schlein attaccano l’imprenditore Usa per colpire il capo del M5s: il rapporto con #Zampolli gli sarà rinfacciato x.com