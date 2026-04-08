AGI - Torna al cinema "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo". Il docufilm diretto da Simone Manetti, prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, dopo le polemiche per la decisione della commissione del ministero della Cultura di escludere l'opera dai finanziamenti, anche grazie al sostegno di Circuito Cinema viene ora riprogrammato in più di 60 sale. Sarà visibile già da oggi a Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze. "Ci sono storie che vanno raccontate e immagini che continuano a interrogarci - sottolinea Circuito Cinema -, "Giulio Regeni: Tutto il male del mondo" è una di queste. Un'opera necessaria, che riapre una ferita ancora viva e sostiene, con forza, la richiesta di verità e giustizia che la famiglia Regeni porta avanti da anni con dignità e coraggio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: "Non condivido la scelta ma non decido io"

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FONDI NEGATI AL FILM SU REGENI, È CAOS AL MINISTERO La commissione del Mibact non ha concesso i finanziamenti per “Giulio – Tutto il male del mondo” di Simone Manetti https://www.collettiva.it/copertine/culture/fondi-negati-al-film-su-regeni-e-c - facebook.com facebook