SNEC 2026 | EVE Energy Secures Over 67GWh in Major Orders Extending Its Lead in Energy Storage

Notizia in breve

EVE Energy ha annunciato di aver ottenuto ordini superiori a 67 gigawattora durante la fiera SNEC tenutasi a Shanghai dal 3 al 5 giugno. La società afferma di aver rafforzato la propria posizione nel settore dell’accumulo energetico grazie a queste commesse di grandi dimensioni. L’evento ha visto la partecipazione di numerose aziende del settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili. Nessun dettaglio è stato fornito sui clienti o sui progetti specifici coinvolti negli ordini.