SNEC 2026 | EVE Energy Secures Over 67GWh in Major Orders Extending Its Lead in Energy Storage
EVE Energy ha annunciato di aver ottenuto ordini superiori a 67 gigawattora durante la fiera SNEC tenutasi a Shanghai dal 3 al 5 giugno. La società afferma di aver rafforzato la propria posizione nel settore dell’accumulo energetico grazie a queste commesse di grandi dimensioni. L’evento ha visto la partecipazione di numerose aziende del settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili. Nessun dettaglio è stato fornito sui clienti o sui progetti specifici coinvolti negli ordini.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, June 9, 2026 PRNewswire — From June 3 to 5, EVE Energy made a major impact at the SNEC PV Photovoltaic Power Conference & Exhibition in Shanghai. The company showcased its full-scenario energy storage portfolio, including the Mr. Big Family series, highlighting its technological leadership and proven mass-production and delivery capabilities. During the exhibition, EVE Energy announced multiple strategic partnerships, with total agreements exceeding 67GWh — a clear validation of its product competitiveness and growing customer trust. 6.9+MWh BESS Stands Out with Dual Strengths in Technology and Delivery At the event, EVE Energy’s 6.9+MWh energy storage system and the Mr. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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