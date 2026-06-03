SNEC 2026 | APsystems Showcases Industry-Leading C&I Energy Storage Solutions

Notizia in breve

All'aprile 2026, APsystems ha presentato le sue soluzioni di accumulo energetico per impianti fotovoltaici durante la fiera SNEC a Shanghai. L'azienda ha mostrato le nuove tecnologie dedicate al settore commerciale e industriale, evidenziando prodotti progettati per migliorare la capacità di stoccaggio e gestione dell'energia solare. La presentazione ha coinvolto le ultime innovazioni nel campo delle batterie e sistemi di integrazione, senza dettagli sui modelli specifici o sui partner coinvolti.