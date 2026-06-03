SNEC 2026 | APsystems Showcases Industry-Leading C&I Energy Storage Solutions
All'aprile 2026, APsystems ha presentato le sue soluzioni di accumulo energetico per impianti fotovoltaici durante la fiera SNEC a Shanghai. L'azienda ha mostrato le nuove tecnologie dedicate al settore commerciale e industriale, evidenziando prodotti progettati per migliorare la capacità di stoccaggio e gestione dell'energia solare. La presentazione ha coinvolto le ultime innovazioni nel campo delle batterie e sistemi di integrazione, senza dettagli sui modelli specifici o sui partner coinvolti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, June 3, 2026 PRNewswire — APsystems showcases its latest solar-storage innovations at SNEC 2026 in Shanghai. Centered on the philosophy “Grounded in Safety, Powering Solar-Storage Integration,” the company has launched seven new product lines covering micro-site, residential, and C&I applications. Headlining its C&I offerings at the show is the APstorage 241L liquid-cooled energy storage cabinet, delivering powerful and stable long-term operation. APstorage 241L – Efficient, Reliable and Cost-Effective C&I Storage The APstorage 241L delivers superior economy, stable performance, and enhanced safety for C&I applications. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
CNTE Successfully Commissions 1.725MW/4.07MWh C&I Energy Storage Project in BelgiumIl 20 maggio 2026, Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), azienda specializzata in soluzioni di accumulo energetico e finanziata da CATL, ha...
ZOE Energy Storage Partners with Local Saudi Ally to Build Kingdom’s First World-Class Battery Storage Manufacturing BaseZOE Energy Storage ha annunciato di aver firmato una joint venture con un partner locale in Arabia Saudita per costruire il primo impianto di...