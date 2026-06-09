Siri AI rivoluziona Apple | l’assistente legge dati e immagini

Siri AI ora può leggere messaggi e interpretare immagini. Le nuove funzioni richiedono dispositivi aggiornati con hardware specifico, come chip più potenti. L'assistente può analizzare testi e immagini direttamente dal dispositivo, senza inviare dati ai server. La funzione si attiva tramite aggiornamenti software e impostazioni dedicate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali limitazioni o autorizzazioni richieste per l’uso di queste capacità.

? Domande chiave? In Breve Apple presenta Siri AI: l’assistente evolve con l’integrazione del contesto personale e la Visual Intelligence. Apple ha svelato ufficialmente Siri AI, una versione completamente riscritta del proprio assistente vocale basata sulla nuova generazione di Apple Intelligence. Il sistema introduce capacità conversazionali avanzate e una gestione del contesto personale che permetterà all’utente di interagire con i propri dati in modo inedito. Nonostante l’entusiasmo per le nuove funzioni, l’integrazione per gli utenti dell’Unione Europea subirà un ritardo significativo rispetto al resto del mondo. La nuova architettura di Siri AI si distingue per la capacità di attingere direttamente a messaggi, email e fotografie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Siri 2.0 è qui: inizia la rivoluzione AI di Apple

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