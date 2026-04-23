Apple e Google stanno introducendo la tecnologia Gemini in iOS 27, previsto entro la fine dell’anno. La novità consentirà a Siri di funzionare localmente sui dispositivi Apple, grazie ai nuovi modelli di hardware. La presenza di Gemini rappresenta un aggiornamento significativo per l’assistente vocale, che potrà gestire alcune attività senza dover inviare dati ai server esterni. La mossa si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento delle funzioni di intelligenza artificiale sui dispositivi mobili.

? Cosa sapere Apple e Google integreranno la tecnologia Gemini in iOS 27 entro fine anno.. I nuovi modelli studenti permetteranno a Siri di operare localmente sui dispositivi Apple.. A Las Vegas, durante la conferenza Google Cloud Next 2026, Thomas Kurian ha ufficializzato la partnership strategica tra Google e Apple per integrare la tecnologia Gemini nei sistemi della casa di Cupertino, con un rilascio previsto entro la fine dell’anno insieme a iOS 27. L’accordo stabilisce che Google agirà come fornitore cloud preferenziale per lo sviluppo dei nuovi Apple Foundation Models. Questi modelli utilizzeranno la potenza di Gemini per alimentare le funzionalità di Apple Intelligence, portando a una versione di Siri molto più personalizzata rispetto al passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple e Google: Gemini rivoluziona Siri con iOS 27

Apple's AI Revolution: Gemini-Powered Siri Coming to iOS 26.4 & iOS 27 #appletalk

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