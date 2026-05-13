iOS 27 | Siri si trasforma in un assistente AI nella Dynamic Island

Con l’arrivo di iOS 27, Siri si integra nella Dynamic Island, offrendo un assistente AI più visibile e interattivo direttamente sullo schermo. La funzione permette di gestire ChatGPT senza dover aprire applicazioni esterne, rendendo più immediato l’uso delle nuove capacità di intelligenza artificiale. Queste novità cambiano il modo in cui gli utenti interagiscono con l'assistente vocale e le funzioni di intelligenza artificiale sui dispositivi Apple.

? Domande chiave Come cambierà l'interazione con Siri grazie alla nuova Dynamic Island?. Quali funzioni permetteranno di gestire ChatGPT direttamente dentro iOS 27?. Come funzionerà il nuovo sistema di controllo fotografico tramite widget?. Perché la ricerca integrata unirà Spotlight ai chatbot esterni?.? In Breve Image Playground integra funzioni descrittive testuali per modificare le immagini generate.. Fotocamera introduce widget mobili per gestire esposizione, flash, timer e risoluzione.. Safari riorganizza la home con quattro sezioni per segnalibri, preferiti, lettura e cronologia.. Meteo aggiunge il pannello Condizioni per monitorare vento, pioggia e temperatura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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