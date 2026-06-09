Siri AI in Europa | Apple blocca l’intelligenza artificiale per l’UE

Apple ha bloccato l’uso di Siri AI sui dispositivi in Europa dopo il rifiuto della Commissione Europea alla sua proposta di sicurezza. Senza le nuove funzioni di intelligenza artificiale, le funzionalità di Siri sui dispositivi non saranno aggiornate con le ultime innovazioni. La Commissione Europea ha respinto la proposta di Apple, motivandola con motivi di sicurezza. La decisione impedisce l’implementazione di nuove capacità di Siri all’interno dell’Unione Europea.

? Punti chiave? In Breve Siri AI bloccato in Europa: il conflitto tra Apple e il Digital Markets Act. Durante la WWDC 26, Apple ha annunciato che il nuovo assistente Siri AI non raggiungerà gli utenti dell’Unione Europea su iPhone e iPad a causa delle restrizioni imposte dal Digital Markets Act. La società di Cupertino ha confermato che le nuove funzionalità avanzate di intelligenza artificiale rimarranno escluse dai dispositivi mobili europei quando verranno rilasciate le versioni iOS 27 e iPadOS 27 nel corso dell’anno. Il nodo centrale della questione riguarda l’impossibilità di trovare un accordo con i regolatori europei sulla gestione dei dati e sulla sicurezza del sistema. Il nuovo modello di Siri AI rappresenta un salto tecnologico rispetto alla versione precedente, spesso oggetto di critiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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