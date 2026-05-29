Siri e AI | Apple punta su Gemini e chip Nvidia per la WWDC 2026

Apple utilizzerà i server di Google per proteggere i dati di Siri e dell'intelligenza artificiale. Per la presentazione prevista alla WWDC 2026, l’azienda si affiderà ai chip Nvidia, considerati cruciali per lo sviluppo di nuove funzionalità di Siri basate su intelligenza artificiale. La strategia include l’uso di tecnologie avanzate per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei sistemi vocali.

? Punti chiave Come farà Apple a proteggere i dati usando i server Google?. Perché la tecnologia Nvidia è fondamentale per la nuova Siri?. Cosa permetterà la distillazione dei modelli di linguaggio su iPhone?. Quali rischi comporta l'integrazione tra modelli locali e cloud esterni?.? In Breve Apple valuta l'acquisizione della startup Liquid AI con sede a Cambridge nel Massachusetts.. La tecnologia confidential compute sfrutta le GPU prodotte dalla società Nvidia.. Il processo di distillazione dei modelli mira all'ottimizzazione su iPhone, iPad e Mac.. L'integrazione con Google Cloud gestirà i modelli con trilioni di parametri.. La WWDC 2026... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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