Un gruppo di ex compagni si è ritrovato dopo 65 anni, tornando nel luogo in cui avevano iniziato la scuola nel 1961. La reunion si è svolta in una sala di un centro civico, con alcuni partecipanti che hanno condiviso ricordi e fotografie dell’epoca. La maggior parte dei presenti ha indossato abiti casual, e molti hanno scattato foto per conservare il momento.

"La prima volta che ci siamo incontrati a scuola è stato nel lontano 1961, quindi parliamo di ben 65 anni fa. Esattamente il 10 febbraio del 1984 per la prima volta, abbiamo deciso di ritrovarci al ristorante del campo cross dei Monti Coralli. La cosa ci è piaciuta talmente che abbiamo deciso di ripetere l’esperienza ogni due anni. Non paghi di ciò, dopo qualche ritrovo abbiamo optato di incontrarci tutti gli anni". A raccontare le rimpatriate è Gianfranco Montevecchi, uno degli ex studenti della della classe A delle Elementari Carchidio del 1961. "Alcune mogli stanno partecipando ai nostri ritrovi e devo dire con molta armonia fra di loro. Durante questo periodo siamo riusciti a contattare ed incontrare anche chi si era trasferito lontano da Faenza e di cui avevamo perso ogni traccia, tre per l’esattezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si sono ritrovati i vecchi compagni. La rimpatriata 65 anni dopo

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