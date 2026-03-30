Dopo 44 anni dalla fine degli studi, gli ex studenti della quinta classe dell’istituto tecnico per Geometri hanno organizzato una rimpatriata. L’incontro si è svolto tra ricordi di scuola e aggiornamenti sui percorsi di vita intrapresi. La riunione ha coinvolto i partecipanti in un confronto di ricordi e aneddoti legati agli anni dell’adolescenza trascorsi insieme.

Una rimpatriata attesa da oltre quattro decenni, carica di emozioni e ricordi. Dopo 44 anni dal diploma, gli ex studenti della storica 5°A dell’istituto tecnico per Geometri Leon Battista Alberti si sono ritrovati per rivivere insieme gli anni della scuola e raccontarsi i percorsi di vita intrapresi. Era il 1982 quando la classe conseguì il diploma, chiudendo un capitolo importante della propria giovinezza. Da allora, le strade si erano divise e i contatti, con il passare del tempo, si erano in gran parte persi. Fino alla decisione di organizzare un incontro che si è trasformato in una vera e propria festa della memoria. L’incontro si è rivelato un’occasione preziosa per rinsaldare legami mai del tutto spezzati e per riscoprire il valore del tempo condiviso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Rimpatriata tra ex compagni: dopo 44 anni si ritrova la 5°A dell'Alberti

Articoli correlati

Un viaggio nel tempo tra ricordi e avventure: la 5°A Meccanica dell'Itis Marconi si ritrova dopo 35 anni dal diplomaUna serata semplice ma significativa, che ha dimostrato come il tempo passi, ma i ricordi e le amicizie nate tra i banchi di scuola restino vivi...

Dopo oltre 40 anni si ritrovano gli ex alunni della "De Lollis": rimpatriata tra ricordi ed emozioniUna rimpatriata carica di emozioni e ricordi quella che ha riunito, dopo oltre quattro decenni, un gruppo di ex compagni di scuola della “Cesare De...

Contenuti e approfondimenti su Rimpatriata tra ex compagni dopo 44...

Temi più discussi: Una rimpatriata dopo oltre sessant’anni per gli ex alunni di Campitello; Il Cinemaniaco. Cena di classe Tutti i film al cinema; Cena di classe, il cast racconta la generazione dei Millennial; CENA DI CLASSE GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA PREMIERE MILANESE DEL FILM DI FRANCESCO MANDELLI.

Rimpatriata a Modica: la Terza E del Santa Marta dopo 50 anniEmozioni e ricordi per la rimpatriata a Modica della Terza E dell'Istituto Santa Marta. Gli ex alunni si ritrovano dopo 50 anni a tavola ... quotidianodiragusa.it

Cena di classe: Mandelli, Pisani e Vitrano raccontano la commedia generazionaleIntervista tra risate, nostalgia e caos: scopri il racconto del cast e tutti i retroscena della nuova commedia ispirata ai Pinguini Tattici Nucleari ... 105.net

UCI Cinemas Italia. . Pronti per una rimpatriata… fuori controllo Arriva “Cena di Classe”, la commedia in cui un gruppo di ex compagni torna nella vecchia scuola… e finisce nei guai Vieni nel tuo UCI Cinemas e preparati a ridere (e a riconoscerti un po’ - facebook.com facebook

FOTO - #Villar e #Abraham, rimpatriata giallorossa per #ElcheAstonVilla #ASRoma x.com