Una rimpatriata dopo oltre sessant’anni per gli ex alunni di Campitello

Dopo più di sessant’anni, gli ex studenti della scuola elementare di Campitello si sono riuniti in un evento conviviale. La serata ha visto la partecipazione di persone che hanno condiviso ricordi di gioventù, storie di vita e momenti significativi legati alle esperienze scolastiche di un tempo. L’incontro ha rappresentato un’occasione per rivivere vecchi rapporti e testimoniare il passare del tempo.

A oltre sessant’anni di distanza dai banchi di scuola, gli ex alunni della scuola elementare di Campitello si sono ritrovati per una serata tra storie, esperienze e ricordi. L’idea dell’incontro – organizzato per il 26 marzo nello storico ristorante “Lu Somaru” di Terni dagli alunni della classe 19541955 - è nata quasi per caso, passando davanti alla vecchia struttura scolastica che, grazie agli interventi del Comune di Terni, è stata preservata nel tempo. Quel luogo, custode di infanzia e memoria, ha riacceso nei cuori di alcuni ex alunni il desiderio di rivedersi, di far incontrare ancora una volta “quei piccoli discoli” che un tempo ne animavano le aule. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Una rimpatriata dopo oltre sessant’anni per gli ex alunni di Campitello Articoli correlati Dopo oltre 40 anni si ritrovano gli ex alunni della "De Lollis": rimpatriata tra ricordi ed emozioniUna rimpatriata carica di emozioni e ricordi quella che ha riunito, dopo oltre quattro decenni, un gruppo di ex compagni di scuola della “Cesare De... Rimpatriata dopo più di 40 anni dal diploma: "È come se il tempo non fosse passato"BRINDISI - Sabato 31 gennaio 2026, dopo più di 40 anni, gli ex compagni della classe quinta D dell'Istituto Tecnico “G.