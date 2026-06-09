Si schianta in moto contro un?auto muore rappresentante di calzature di Porto Sant' Elpidio Adriano Tirabassi aveva 55 anni

Notizia in breve

Un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo aver impattato contro un'auto a Porto Sant'Elpidio. L’incidente si è verificato lungo una strada cittadina, con la moto che si è scontrata con la fiancata di un veicolo e poi è finita contro un muro di lamiera. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. La vittima era un rappresentante di calzature.