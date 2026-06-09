Si schianta in moto contro un?auto muore rappresentante di calzature di Porto Sant' Elpidio Adriano Tirabassi aveva 55 anni
Un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo aver impattato contro un'auto a Porto Sant'Elpidio. L’incidente si è verificato lungo una strada cittadina, con la moto che si è scontrata con la fiancata di un veicolo e poi è finita contro un muro di lamiera. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. La vittima era un rappresentante di calzature.
PORTO SANT’ELPIDIO Un impatto tremendo, moto contro fiancata dell’auto. La corsa che si interrompe bruscamente contro un muro di lamiera, la caduta fatale a terra, i soccorsi, tempestivi ma disperati e, purtroppo inutili. Un altro lutto, nel tardo pomeriggio di ieri, a Porto Sant’Elpidio. Mancano pochi minuti alle 19, lungo la strada provinciale Faleriense, all’altezza della rotatoria con la zona industriale San Filippo. Si scontrano una moto, condotta da un 55enne monturanese, Adriano Tirabassi, con una Citroen, guidata da un portoelpidiense. I soccorsi La macchina dei soccorsi si attiva immediatamente, ma le condizioni del centauro appaiono da subito gravissime. I sanitari praticano sul... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026
Notizie e thread social correlati
Si schianta in moto contro un’auto a Carbonate: Nicolò Vergani muore a 18 anni dopo 3 giorni in ospedaleUn motociclista di 18 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente a Carbonate.
Esplosione all?alba, crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio: un morto (aveva 47 anni) e tre feriti. Si cerca una donna dispersa VIDEO E GALLERYUn’esplosione all’alba ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, causando un morto di 47 anni e tre feriti.
Argomenti più discussi: La moto si disintegra contro un’auto, muore centauro; Schianto tra auto e moto: morto un 55enne; Esplosione e crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio: salgono a 3 i morti, 2 i feriti. Il cordoglio di Meloni. Diretta; Schianto tra moto e furgone, un 29enne portato a Torrette.
La meticcia di appena 5 chili e grande carattere è affidata alle cure del luogotenente forlivese Fabio Tassinari facebook