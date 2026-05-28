Si schianta in moto contro un'auto a Carbonate | Nicolò Vergani muore a 18 anni dopo 3 giorni in ospedale
Un motociclista di 18 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente a Carbonate. Dopo lo scontro con un’auto, è stato trasportato in ospedale e ha trascorso tre giorni in terapia intensiva prima di spegnersi. La vittima aveva riportato ferite gravi e le sue condizioni sono peggiorate nel corso del ricovero. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità.
Dopo tre giorni di ricovero, il 18enne Nicolò Vergani ha perso la vita all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Carbonate (Como): si era scontrato contro un'auto, finendo poi contro un cancello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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