Si schianta in moto contro un'auto a Carbonate | Nicolò Vergani muore a 18 anni dopo 3 giorni in ospedale

Notizia in breve

Un motociclista di 18 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente a Carbonate. Dopo lo scontro con un’auto, è stato trasportato in ospedale e ha trascorso tre giorni in terapia intensiva prima di spegnersi. La vittima aveva riportato ferite gravi e le sue condizioni sono peggiorate nel corso del ricovero. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità.