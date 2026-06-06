Un’esplosione all’alba ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, causando un morto di 47 anni e tre feriti. Una donna risulta dispersa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori. Il quartiere è stato svegliato da un boato forte e dal crollo rapido dell’edificio. Non ci sono altri feriti accertati. La zona è stata evacuata e le indagini sono in corso.

PORTO SANT'ELPIDIO – Un boato terrificante, poi il crollo. Una palazzina si è praticamente dissolta nel nulla e un intero quartiere si è svegliato nel terrore. È pesante il bilancio (ancora provvisorio) dell'esplosione avvenuta all'alba di oggi in via Trentino, a Porto Sant'Elpidio: una persona di 47 anni (G.P. le sue iniziali) ha perso la vita, tre sono rimaste ferite e portate all'ospedale di Torrette: un ragazzo è stato invece estratto dalle macerie, mentre la mamma risulta ancora dispersa. La violenta deflagrazione si è verificata come detto poco dopo le 5 del mattino. Secondo le prime ipotesi, ancora tutte da verificare, l'esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Esplosione all?alba, crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio: un morto (aveva 47 anni) e tre feriti. Si cerca una donna dispersa VIDEO E GALLERY

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Esplosione a Porto SantElpidio, palazzina crolla: un morto, un disperso e un ragazzo salvato

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