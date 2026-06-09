Nella prossima riunione del Consiglio europeo, il tema principale sarà l’energia. La presidente del Consiglio italiano ha annunciato uno sforzo straordinario per affrontare la questione, cercando alleanze all’interno dell’Unione Europea. La discussione si concentra sulla gestione delle risorse energetiche e sulle misure da adottare, in un contesto in cui la priorità di alcuni Stati è più che mai il rafforzamento delle strategie energetiche comunitarie. La questione ucraina rimane comunque un capitolo importante, ma l’energia occupa un ruolo centrale nell’agenda.

Ets Durante una videoconferenza sulla competitività europea, la premier ha chiesto a von der Leyen di rivedere la direttiva Ets Durante una videoconferenza sulla competitività europea, la premier ha chiesto a von der Leyen di rivedere la direttiva Ancor più dell’Ucraina, capitolo comunque essenziale, a tenere banco nella prossima riunione del Consiglio europeo sarà l’energia e l’Europa a geometrie variabili si prepara all’appuntamento. Tagliata fuori dalla tolda di comando dell’operazione che dovrebbe restituire un posto all’Europa sul fronte ucraino – perché quella è faccenda anglo-franco-tedesca e Italia e Polonia potranno tutt’al più accodarsi – Roma cerca in compenso di dare le carte sul capitolo energia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Sforzo straordinario» sull’energia. Meloni cerca sponde in Ue

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