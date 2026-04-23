Prima della cena dei leader europei a Cipro, la presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia ha i conti in ordine, pur riconoscendo i debiti accumulati in passato. Ha inoltre chiesto all’Unione Europea di essere più flessibile riguardo alle politiche energetiche, affermando che è necessario un maggiore coraggio nelle decisioni. La sua dichiarazione ha rappresentato una presa di posizione sulla situazione economica e sulla relazione con le istituzioni europee.

Giorgia Meloni, intervenuta in un doorstep prima della cena dei leader UE a Cipro, ha tracciato la linea economica del Governo, muovendosi tra la rivendicazione della solidità dei conti italiani e la necessità di flessibilità europea. Il tema più caldo resta quello della manovra e delle coperture. Alla domanda su un possibile scostamento di bilancio, la Premier non ha chiuso le porte: «Vediamo, ad oggi non escludiamo nulla», ha dichiarato, pur ribadendo con forza che «i conti sono in ordine, nessuno oggi può dire il contrario». Tuttavia, Meloni non ha risparmiato critiche alle gestioni precedenti, sottolineando come l’attuale esecutivo stia pagando il prezzo di scelte passate: «Pesa il disordine del passato, qualcuno ha lasciato dei debiti che il governo successivo ha dovuto pagare per 5 anni».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni: "Italia ha conti in ordine". Ma attacca i debiti del passato e incalza l’UE sull'energia: «Serve più coraggio»

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