Senigallia | 50 nuove docce per potenziare le spiagge libere
A Senigallia sono state installate 50 nuove docce lungo la spiaggia libera per migliorare i servizi. Le postazioni sono state collocate in diversi punti della costa, ma non sono stati specificati i luoghi esatti. La gestione delle installazioni è stata coordinata tra il reparto manutenzione e le imprese incaricate dei lavori, con l’obiettivo di completare le installazioni in tempi rapidi. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sulla sequenza di intervento.
Dove sono state posizionate esattamente le nuove postazioni lungo la costa? Come è stato organizzato il lavoro tra manutenzione e nuove installazioni? Quali zone del litorale sono state le ultime a ricevere i servizi? Perché l'amministrazione ha scelto di potenziare proprio le spiagge libere??? In Breve Lavori conclusi lunedì 8 giugno con l'installazione delle ultime nove docce. Interventi distribuiti dal Cesano verso il lato di ponente dell'arenile. Manutenzione . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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