Senigallia | 50 nuove docce per potenziare le spiagge libere

Notizia in breve

A Senigallia sono state installate 50 nuove docce lungo la spiaggia libera per migliorare i servizi. Le postazioni sono state collocate in diversi punti della costa, ma non sono stati specificati i luoghi esatti. La gestione delle installazioni è stata coordinata tra il reparto manutenzione e le imprese incaricate dei lavori, con l’obiettivo di completare le installazioni in tempi rapidi. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sulla sequenza di intervento.