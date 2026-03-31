Fiumicino tra i Comuni beneficiari dei fondi regionali per le spiagge libere

Il Comune di Fiumicino è stato incluso tra i beneficiari dei fondi regionali destinati al miglioramento delle spiagge libere in vista della stagione balneare 2026. La notizia è stata comunicata il 31 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sui progetti o le modalità di utilizzo delle risorse. La destinazione dei fondi riguarda interventi di manutenzione e miglioramento delle aree balneari pubbliche.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino rientra tra i beneficiari dei fondi regionali destinati al miglioramento delle spiagge libere in vista della stagione balneare 2026 ( leggi qui ). La misura, promossa dalla Regione Lazio, prevede uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, confermato anche per quest’anno. Le risorse saranno utilizzate per rendere il litorale più accessibile e attrezzato, attraverso interventi che riguarderanno la manutenzione e la pulizia degli arenili, il potenziamento dei servizi, il monitoraggio ambientale e la sicurezza, oltre alla promozione di iniziative ed eventi. “Accogliamo con grande favore... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Toscana: 2 milioni per le spiagge, ecco i comuni beneficiariLa Regione Toscana ha stanziato oltre due milioni di euro per il ripristino degli arenili della costa in vista dell’estate 2026. Leggi anche: Dalla Provincia 860mila euro per ripulire dai rifiuti le spiagge libere di 14 comuni costieri Altri aggiornamenti su Fiumicino tra i Comuni beneficiari dei... Temi più discussi: Fiumicino progetto TERSA: oggi protagonista il carciofo; Fiumicino, chiude il Ponte 2 Giugno: orari e divieti; Tre milioni di euro dalla Regione per il litorale: spiagge più pulite e accessibili; Referendum giustizia, a Fiumicino vince il No: la mappa del voto, da nord a sud. Referendum giustizia, a Fiumicino affluenza finale al 55,79%: sotto la media nazionaleFiumicino, 23 febbraio 2026 – Si chiude con la vittoria del No, attorno al 54% dei voti a livello nazionale, il referendum sulla riforma della giustizia. In questo quadro si inserisce anche il dato di ... ilfaroonline.it Porto di Fiumicino, scontro sull’accesso agli atti: il Comune replica ai comitatiDopo l’annuncio del sit-in sotto il Comune per denunciare presunti ritardi nella consegna dei documenti sui lavori nell’area del Vecchio Faro, l’Amministrazione respinge le accuse ... ilfaroonline.it Il gruppo emiratino Dnata sale al 100% di Airport Handling. Gestisce servizi in 11 scali tra cui Fiumicino, Malpensa e Linate #ANSA x.com Il bar del centro sportivo Piero Garbaglia del Fiumicino Calcio ha subito un attentato incendiario. Ripresa una persona e trovata della benzina. - facebook.com facebook