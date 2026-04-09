Tre milioni per le spiagge libere Fata | Investimento concreto per i territori

La regione Lazio ha annunciato un investimento di tre milioni di euro destinato alle spiagge libere per la stagione balneare del 2026. La somma è stata destinata alla manutenzione e alla valorizzazione delle aree costiere, con l’obiettivo di migliorare l’accesso pubblico e la cura delle spiagge. Questa iniziativa arriva in un momento di attenzione crescente verso i territori costieri e la loro tutela.

Fiumicino, 9 aprile 2026 – “La stagione balneare 2026 nel Lazio si apre con un importante segnale di attenzione verso il patrimonio costiero e la fruizione pubblica delle spiagge. La Regione Lazio ha infatti annunciato uno stanziamento di 3 milioni di euro destinati ai Comuni del litorale nell’ambito del piano dedicato alla blue economy, con l’obiettivo di migliorare qualità, accessibilità e servizi delle spiagge libere”, dichiara in un comunicato Patrizia Fata. “Si tratta di un investimento concreto che punta a rendere il mare sempre più un bene condiviso e accessibile a tutti i cittadini. Le risorse saranno impiegate per interventi di... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Lazio: Sabatini (Fd’I), bene 3 milioni da Regione ai Comuni per valorizzazione spiagge libereDalla Regione Lazio arriva “un segnale concreto di attenzione verso i Comuni del litorale laziale, tra cui quelli di Tarquinia e Montalto di Castro... Palermo: Cestini urgenti per salvare le spiagge libereIl 9 marzo 2026, a Palermo, un gruppo di consiglieri comunali ha lanciato un appello urgente per prevenire il degrado delle spiagge libere della... Temi più discussi: Stagione balneare 2026, tre milioni ai Comuni del litorale per servizi, eventi e qualità delle acque; Tre milioni per lavorisu strade provincialiAncora non bastano; Tre milioni per le scuole, rotatoria a Comabbio e ponti monitorati: la Provincia di Varese investe sul territorio; Avanzo nel bilancio consuntivo, disponibilità di tre milioni di euro per ulteriori interventi. Tre milioni di imprese «invisibili» per il mercato del credito. Una startup prova a renderle leggibiliIn Italia quasi la metà delle piccole imprese non riesce ad accedere ad alcun prestito bancario bancario. Klaro propone una ricetta che potrebbe ribaltare questa situazione ... corriere.it Tre milioni per le scuole, rotatoria a Comabbio e ponti monitorati: la Provincia di Varese investe sul territorioIl Consiglio approva le variazioni al bilancio 2026-2028: fondi PNRR per le scuole, manutenzione ponti e progetti green ... varesenews.it Confermato: il mondo perde 13 milioni di barili di petrolio greggio e prodotti al giorno, circa il 15% dell'offerta petrolifera mondiale. E' una crisi che è quasi TRE volte più grande rispetto a quella del 1973. x.com Dura tre mesi ma, per circa 14 milioni di italiani, anche sette-otto - facebook.com facebook