Alle amministrative, la destra ha ottenuto vittorie nei ballottaggi di diversi comuni, mentre alcune forze politiche chiedevano di eliminarli. La partecipazione alle seconde turni è stata superiore alle aspettative, con alcuni risultati che hanno sorpreso. La polemica sulla loro abolizione si è accesa prima del voto, ma i risultati hanno mostrato un quadro più articolato. Il voto si è svolto senza particolari problemi, con affluenze variabili tra i vari comuni coinvolti.

Elezioni comunali La proposta di legge usata come una «minaccia» per ottenere il sì dell’opposizione alla riforma elettorale Elezioni comunali La proposta di legge usata come una «minaccia» per ottenere il sì dell’opposizione alla riforma elettorale Contrordine compagni! Ops, camerati. I ballottaggi, in fondo, non sono così male. La fuga dalle urne, che ha riguardato anche il secondo turno di queste amministrative, non ha colpito in modo selettivo il centrodestra e i suoi candidati sindaci. Non ci sono stati, almeno nei capoluoghi, clamorosi capovolgimenti, con il centrodestra avanti nel primo turno e soccombente al secondo. L’esultanza di Meloni per lo scampato pericolo lo dimostra. Ma a... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Secondo turno nei comuni, la destra li vuole abolire ma ora canta vittoria

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COMUNALI | Secondo le elaborazioni di Youtrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15 mila abitanti al voto per le amministrative 2026 il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centrosinistra, in 40 è di centrodestra e in 28 è un candidato civico o espr x.com

L’affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 52,07 per centoCon la chiusura dei seggi, alle 15 di lunedì, l’affluenza definitiva per il secondo turno delle elezioni comunali è stata del 52,07 per cento. Domenica alle 23 era stata del 39,79 per cento, alle 19 d ... ilpost.it

Ballottaggi comunali 2026. Nei capoluoghi è pareggio: 3 a 3. Affluenza al 52%, in calo di 8 puntiIl secondo turno in 42 comuni e il primo turno in 148 centri della Sardegna. L’affluenza è stata pari al 52%, quasi otto punti in meno ... repubblica.it

Secondo voi quali comuni della provincia di Milano hanno perso la loro identità ? reddit