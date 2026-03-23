Estrema destra | vittoria nei piccoli comuni stop
Le elezioni municipali del 2026 in Francia hanno registrato un risultato misto per il partito di estrema destra, che pur non avendo conquistato le grandi città target come Marsiglia, Tolone e Nîmes, rivendica una forte spinta dal basso. I leader del National Rally affermano che questa vittoria parziale nei centri minori sia la base per vincere le presidenziali del 2027. Mentre a Nice un alleato ha trionfato, nelle altre metropoli meridionali il partito si è fermato al secondo posto con percentuali significative ma insufficienti per la vittoria diretta. Nonostante questo esito, i sondaggi indicano ancora Jordan Bardella come favorito assoluto per l’Eliseo, distaccando nettamente gli avversari del centro-destra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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