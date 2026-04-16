Li rivendico | Magi orgoglioso dei soldi presi da Soros ma vuole insegnare l’indipendenza alla destra video

Un politico ha dichiarato di aver preso dei soldi da un finanziere noto e si è detto orgoglioso di questa scelta. Ha anche affermato che la sinistra, considerata amante del denaro proveniente da questa figura, non può dare lezioni alla destra, in particolare alla leader di un partito di centrodestra. La discussione si è svolta attraverso un video in cui sono state espresse queste posizioni, senza ulteriori dettagli sui contorni delle vicende.

«La sinistra amante del denaro di George Soros non può dare lezioni alla destra, e soprattutto a Giorgia Meloni». Così FdI sui propri social ha rilanciato una clip di Porta a Porta in cui il capogruppo alla Camera del partito, Galeazzo Bignami, spiega al segretario di +Europa, Riccardo Magi, perché non è proprio nelle condizioni di dare lezioni su autonomia e indipendenza politica a chicchessia e a maggior ragione alla destra e al presidente del Consiglio. FdI: «Nessuna lezione da questa sinistra». Il refrain di Magi era sempre lo stesso: la presunta subalternità di Meloni a Trump. «Questo dipinto di subalternità da chi ha preso più di 300mila euro da un magnate americano, lui e altri esponenti del suo partito.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Li rivendico»: Magi “orgoglioso” dei soldi presi da Soros, ma vuole insegnare l’indipendenza alla destra (video) Notizie correlate Bignami inchioda Magi: "Non accettiamo lezioni da chi prende soldi da Soros"Sono bastati pochi minuti a Galeazzo Bignami per inchiodare Riccardo Magi e tutta la sinistra. Leggi anche: Referendum: Magi, 'destra vuole processi in direttissima in tv'