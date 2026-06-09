Scuola in Lombardia mancano 12.104 insegnanti per il 2026-27 | un terzo delle cattedre vacanti riguarda il sostegno

Milano, 9 giugno 2026 – Passano gli anni, i concorsi Pnrr, le graduatorie, ma le scuole restano sempre alle prese con la carenza di personale. Secondo Cisl Scuola, che ha elaborato i dati trasmessi dal Ministero sulla mobilità del personale docente, i posti vacanti (comuni e sostegno) per l’ anno scolastico 2026-2027 sono 12.104, di cui 4.553 sul sostegno. La classifica delle province . Tra le province, i numeri in valore assoluto sono più alti a Milano, che guida la classifica con 4.297 docenti da cercare, seguita da Varese con 1.007 insegnanti. Seguono Bergamo e Brescia con circa un migliaio; sopra quota 900 anche Como (913), mentre a seguire ci sono Mantova (823), Pavia (788), Monza (738), Cremona (498), Lecco (480), Sondrio (325), Lodi (262). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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